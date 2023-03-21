В Ростове-на-Дону прошел первый Южный IT-Форум

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

С 17 по 20 марта 2023 года на площадке ДГТУ прошел первый Южный Форум информационных технологий. Генеральным спонсором и партнером проведения мероприятия выступил банк «Центр-инвест».

Форум объединил перспективные ИТ-компании, образовательные учреждения региона и молодых специалистов ИТ-сферы. Эксперты банка поделились с участниками своим опытом и обсудили перспективы развития цифровых компетенций.

- Мы гордимся тем, что выросли из хакатонов до первого Южного ИТ-форума. Благодаря этой инициативе мы можем внедрять в практику новые технологии и делиться опытом с участниками площадки — подчеркнул заместитель Председателя Правления банка «Центр-инвест» Павел Матвеев.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

В рамках деловой программы состоялся круглый стол «Цифровая трансформация регионов». Заместитель начальника управления развития информационных технологий банка Максим Тоцкий поделился проектами, которые реализует банк в данном направлении.

- Участие в пилотных проектах с органами власти, НСПК и федеральными маркетплейсами является для нас ежедневной практикой. Проект с Финуслугами позволил клиентам даже из Приморского края открыть депозит в нашем банке, а реализация сервиса приема карт в МФЦ - ускорить и повысить качество обслуживания посетителей. Мы также видим широкие возможности использования цифрового рубля и принимаем участие в пилотном проекте его тестирования.

На секции «Цифровые кадры» начальник управления развития персонала Татьяна Кулинченко рассказала, как региональному банку удается справляться с кадровым голодом:

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

- Мы уделяем особое внимание ESG стратегии банка, а именно выращиванию кадров. Решение проблематики кадрового голода - это непрерывная системная работа, предполагающая плотную интеграцию бизнеса с вузами и готовность работодателя постоянно инвестировать в обучение и развитие своего персонала.

В рамках мероприятия банк наградил победителей XII форума программных разработчиков «Хакатон Spring 2023». Денежный приз в размере 75 000 рублей за лучшее решение кейса от экспертов банка выиграла команда разработчиков факультета «Информатика и вычислительная техника» ДГТУ.