В Ростовской области профинансировали проект реконструкции аквапарка на Соленом озере

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

В донском регионе планируют перезапустить аквапарк «Южный» на Соленом озере. На реконструкцию банком ВТБ выделено 130 миллионов кредитных средств ООО «Ю-Парк». Стоит отметить, что финансирование предоставлено благодаря льготной программе Банка России и Корпорации МСП.

Проект по реконструкции предусматривает строительство новых бассейнов и детских игровых зон, организацию точек питания и пространства для кемпинга, а также проведение озеленения прилегающей территории.

- Мы поддерживаем инициативы, направленные на развитие и укрепление социально-экономической сферы Ростовской области. Этот проект позволит тысячам ростовчан и гостям города разнообразить свой летний досуг и уже в начале нового сезона посетить обновленное место отдыха. Современное оснащение и профессиональный подход дадут вторую жизнь аквапарку и помогут усилить туристический потенциал Дона, – отметил управляющий ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев.

По словам финансового директора компании-подрядчика Михаила Самоходкина, работа над аквапарком станет совершенно новым направлением бизнеса. Для его реализации приняли решение привлечь проверенного финансового партнера, чтобы обеспечить надежность строительства и своевременность сдачи в эксплуатацию одного из важнейших в индустрии отдыха и развлечений города и ближайших агломераций объекта.