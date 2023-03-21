Дефиле и мастер-классы: В Ростове прошел благотворительный фестиваль для «солнечных» детей

«Солнечные» семьи собрались в Ростове во Всемирный день людей с синдромом Дауна. Фото: предоставлено организаторами.

21 марта, в ежегодный Всемирный день людей с синдромом Дауна, в Ростове прошел благотворительный фестиваль. Людей с таким синдромом называют «солнечными».

Так, для 60 семей из общественной организации «Лучики добра» организовали творческие мастер-классы и пригласили артистов. Кроме того, семьи могли общаться друг с другом в неформальной обстановке.

Главным же событием стало дефиле юных воспитанников. Выходя на сцену в повседневных, спортивных и праздничных нарядах, особенные дети продемонстрировали артистизм и навыки фотопозирования.

- Грусть и печаль очень быстро перекрывается тем, что это такой же ребенок, как и другие, у него тоже есть способности, а особенность только в том, что у него нет желания соперничества. Он добрый. То есть он имеет положительные качества. И мамочки у нас такие, которые всегда помогут, потому что сами проходят этот путь, - рассказала мама «солнечной» девочки Наталья Квашнина.

Известно, что помощь в проведении благотворительного фестиваля оказало Ростовское региональное отделение «Единой России».

- По предложению нашей фракции в областном парламенте в федеральном законодательстве появились поправки, гарантирующие бесплатное двухразовое питание для учащихся детей с ОВЗ. Воплощено и другое наше предложение – родители получили право на бесплатную госпитализацию вместе с ребёнком-инвалидом, - напомнила депутат Законодательного Собрания Ростовской области Светлана Пискунова.

Добавим, по имеющимся данным, в России ежегодно появляются на свет две с половиной тысячи «солнечных детей». Синдром Дауна входит в перечень заболеваний, в связи с которыми можно получить инвалидность.

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