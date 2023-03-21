В Ростове улицу Малиновского назвали самой аварийной по итогам зимы

Улицу Малиновского назвали самой аварийной по итогам зимы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове улица Малиновского оказалась самой аварийной в период с декабря 2022 по февраль 2023 года. Такие данные приводят специалисты «АльфаСтрахования».

Так, на Малиновского произошел 21 % ДТП от общего числа аварий. Эксперты объясняют это тем, что улица соединяет жилые районы с центром, формируя пересечение автомобильных потоков.

На втором месте – проспект Шолохова. Здесь аварийность составила 12,7 %. Третья строчка у проспекта Стачки – 10,7 %. Четвертое место оказалось у проспекта Михаила Нагибина – 10,2 %. Замкнул пятерку проспект Космонавтов с показателем в 9,3 %.

Среди аварийных улиц оказались также улицы Вавилова, Нансена и Доватора.

Директор Ростовского филиала «АльфаСтрахование» Евгений Пахомов отметил, что ежегодно в рейтинг попадают одни и те же улицы.

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