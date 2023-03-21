В Ростовской области оставили в силе приговор бывшему сотруднику МВД

Решение первой инстанции подтвердили в Ростовском областном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области апелляционная инстанция оставила без изменений приговор бывшему оперуполномоченному донского управления МВД по контролю за оборотом наркотиков. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.

- В Ростовском областном суде подтвердили срок в 4 года колонии общего режима. Этот вердикт уже вступил в силу, - прокомментировали в ведомстве.

По данным следствия, экс-правоохранителя сначала поймали на посредничестве во взяточничестве (часть 5 статьи 291.1 УК РФ). Выяснилось, что задержанный в 2019 году получил от бизнесмена 275 тысяч рублей за непривлечение к ответственности по уголовной статье.

После этого, во время обыска, в доме бывшего сотрудника полиции нашли запрещенные вещества. В итоге к основному разбирательству добавились также подозрения в нелегальном приобретении и хранении наркотиков (части 2 статьи 228 УК РФ).

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