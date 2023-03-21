В ростовском историческом музее открылась выставка о героях спецоперации. Фото: donland.ru Фото: Фото из соцсетей

Во вторник, 21 марта, в Ростове в парке «Россия – моя история» открылась мультимедийная выставка «Герои спецоперации». Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Одновременно с ростовским парком выставки о героях спецоперации открыли в исторических парках Москвы, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Краснодара и других городов России.

Проект о героях СВО – совместная работа университета «Синергия» и Российского общества «Знание». Проиллюстрировали истории героев студенты университета при поддержке преподавателей.

Выставка представляет собой 20 графических новелл, рассказывающих истории героев спецоперации.

Мультимедийная выставка продолжит работу до 12 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на территории старого аэропорта собираются построить три спорткомплекса за 500 млн рублей

Деньги на объекты должны выделить инвесторы (подробности)