В Ростовской области мужчина лишил себя жизни после убийства знакомой

В Ростовской области мужчина убил знакомую и лишил жизни себя.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В отношении 25-летнего жителя Новошахтинска возбудили уголовное дело за убийство, сообщает пресс-служба Следкома по Ростовской области.
По предварительным данным, в ночь с 18 на 19 марта текущего года мужчина, находясь в салоне автомобиля «ВАЗ 2112» со своей 19-летней знакомой, в ходе ссоры выстрелил в голову девушке из огнестрельного оружия. От ранения она скончалась на месте. После убийства мужчина лишил жизни себя.
Сейчас полицейскими устанавливаются все детали произошедшего, в том числе законность владения жителем Новошахтинска огнестрельного оружия.
Сегодня в Ростове около одного из караоке-баров житель Батайска открыл огонь из травматического пистолета. Сотрудники полиции задержали его на месте ЧП.
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