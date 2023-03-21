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НовостиПроисшествия21 марта 2023 16:37

В Ростовской области мужчина лишил себя жизни после убийства знакомой

Полицейские устанавливают детали произошедшего
Полина ШЕВЧЕНКО
В Ростовской области мужчина убил знакомую и лишил жизни себя.

В Ростовской области мужчина убил знакомую и лишил жизни себя.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В отношении 25-летнего жителя Новошахтинска возбудили уголовное дело за убийство, сообщает пресс-служба Следкома по Ростовской области.

По предварительным данным, в ночь с 18 на 19 марта текущего года мужчина, находясь в салоне автомобиля «ВАЗ 2112» со своей 19-летней знакомой, в ходе ссоры выстрелил в голову девушке из огнестрельного оружия. От ранения она скончалась на месте. После убийства мужчина лишил жизни себя.

Сейчас полицейскими устанавливаются все детали произошедшего, в том числе законность владения жителем Новошахтинска огнестрельного оружия.

Сегодня в Ростове около одного из караоке-баров житель Батайска открыл огонь из травматического пистолета. Сотрудники полиции задержали его на месте ЧП.

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