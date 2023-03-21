В Ростове организуют досуг для школьников на время каникул.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На время школьных каникул, с 22 марта по 2 апреля, для ростовских школьников будет организован досуг, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
На этот период в 29 школах города будут сформированы дневные лагеря. В них для детей организуют познавательно-развлекательные мероприятия и обеспечат питанием. Пришкольные лагеря планируют посетить более 2 тысяч ростовских школьников.
Обучающиеся средней и старшей школы во время каникул посетят театры и музеи города в рамках проекта «Пушкинская карта».
Более 500 школьников примут участие в открытой научно-практической конференции Донской Академии наук юный исследователей «Шаг в науку».
Отмечается, что в каникулярное время свою работу продолжат кружки дополнительного образования.
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