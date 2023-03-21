29 НКО из Ростовской области выиграли более 100 млн рублей грантов. Фото: donland.ru Фото: Фото из соцсетей

В 2022 году 29 общественных некоммерческих организаций из Ростовской области выиграли гранты на сумму более 100 млн рублей, сообщается на сайте правительства региона.

В рамках конкурса рассматривалась поддержка НКО, реализующих проекты, связанные с оказанием помощи жителям Донбасса, беженцам и уязвимым группам населения.

Ростовская область оказалась в числе победителей по объему поддержки. Лидером стала Москва.

Ранее стало известно о проведении «Конкурса грантов губернатора Ростовской области на развитие гражданского общества». Он проходит в регионе во второй раз. К участию приглашают социально ориентированные НКО Ростовской области. Максимальный размер субсидии составит 3 млн рублей.

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