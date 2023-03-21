У ростовчанки крала украшения проживающая с ней подруга.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Подруга украла у ростовчанки ювелирные изделия на 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.
Полицейскими установлено, что потерпевшая пригласила пожить в свою квартиру 25-летнюю подругу, у которой не было собственного жилья. Знакомая заметила, что девушка хранит свои украшения в шкатулке. Неоднократно злоумышленница забирала из шкатулки кольца, браслеты, серьги и другие украшения, когда ростовчанка уходила из дома.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело за кражу. Ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Ранее ростовчанин украл элитные мужские аксессуары и обменял их на продукты. Его приговорили к одному году и десяти месяцам лишения свободы.
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