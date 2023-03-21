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НовостиОбщество21 марта 2023 18:47

В Ростове дали названия двум новым улицам

Они расположены в Октябрьском и Советском районах города
Полина ШЕВЧЕНКО
В Ростове дали названия двум новым улицам.

В Ростове дали названия двум новым улицам.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Октябрьском и Советском районах Ростова дали названия двум новым улицам. Об этом стало известно из постановления, опубликованного на сайте администрации города.

Так, согласно документу, в Октябрьском районе, от улицы Гвоздичной до улицы Платона Кляты, появится улица Расула Гамзатова. А в Советском районе, в границах садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Энергетик-1», – улица Опорная.

Департаментом архитектуры и градостроительства будут внесены изменения в Федеральную адресную систему.

Ранее стало известно о реконструкции улицы Вавилова. Ее начнут обновлять в третьем квартале 2023 года. Протяженность дороги составит 10, 5 км.

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