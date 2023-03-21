В Ростове дали названия двум новым улицам.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Октябрьском и Советском районах Ростова дали названия двум новым улицам. Об этом стало известно из постановления, опубликованного на сайте администрации города.
Так, согласно документу, в Октябрьском районе, от улицы Гвоздичной до улицы Платона Кляты, появится улица Расула Гамзатова. А в Советском районе, в границах садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Энергетик-1», – улица Опорная.
Департаментом архитектуры и градостроительства будут внесены изменения в Федеральную адресную систему.
Ранее стало известно о реконструкции улицы Вавилова. Ее начнут обновлять в третьем квартале 2023 года. Протяженность дороги составит 10, 5 км.
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