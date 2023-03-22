22 марта в Ростове ожидается малооблачная погода с небольшим дождем

В Ростове ожидается малооблачная погода с небольшим дождем. Фото: Андрей АБРАМОВ

В среду, 22 марта, в Ростове прогнозируют малооблачную погоду с небольшими осадками, сообщает Росгидрометцентр.

Столбики термометров днем поднимутся до +14-16 градусов. Западный и северо-западный ветер разовьет скорость до 3-8 метров в секунду.

Днем возможен небольшой дождь.

Уже на текущей неделе ожидается потепление до +20. Однако в середине следующей прогнозируют небольшое похолодание до +13 градусов, которое сменится теплой погодой 28 марта.

Ранее начальник гидрометцентра Елена Назарова сообщила, что первый месяц весны не будет отличаться аномалиями по температурному режиму и количеству осадков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове дали названия двум новым улицам

Они расположены в Октябрьском и Советском районах города (подробности)