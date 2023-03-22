Ростовский разработчик весов для ж/д транспорта откроет компанию в Индии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Компания из Ростова по разработке систем взвешивания рельсового транспорта «Статера» планирует открыть предприятие в Индии, рассказал директор Игорь Федоров на заседании Совета по инвестициям.

По его словам, Индия выбрана в качестве партнера, потому что в государстве проходит одна из четырех крупнейших сетей железных дорог в мире.

В конце 2022 года ростовская компания презентовала оборудование главам железных дорог в Индии и установила его, чтобы показать в деле. Сейчас совместное предприятие проходит стадию сертификации.

Предполагается, что производство и сборка комплектующих будет осуществляться в России, а монтаж и обслуживание – непосредственно в Индии.

Напомним, вчера в Ростове на пересечении Орской и Вятской с рельсов сошел грузовой поезд. Из-за этого образовался затор. Сейчас движение автомобилей восстановлено.

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