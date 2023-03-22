В Ростове восстановили автодвижение после схода поезда с рельсов 21 марта

В Ростове восстановили автодвижение после схода поезда с рельсов.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Ростове, на пересечении Орской и Вятской, восстановили автомобильное движение после схода поезда с рельсов, сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
- 21 марта на 18.00 локомотив поезда отцеплен от вагонов и отогнан с железнодорожного переезда, - сообщили спасатели.
Пострадавших при происшествии нет.
Напомним, 21 марта в 16.40 на нерегулируемом железнодорожном переезде, в районе пересечения улиц Орской и Вятской, произошел сход двух колесных пар грузового поезда. Опрокидывания не произошло. Из-за аварии было нарушено автомобильное движение. Машины стояли от пересечения Иркутского переулка и Панфиловцев примерно до улицы 50-летия Ростсельмаша, а также от детского сада «Соловушка» до Орской.
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