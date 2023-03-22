Массовые отключения электричества пройдут 22 марта в Ростове. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Массовые отключения электроэнергии пройдут в Ростове в среду, 22 марта, сообщает «Донэнерго».

Отключения связаны с техническими работами на электросетях.

Так, с 9.00 до 17.00 света не будет на проспекте 40 лет Победы 63/5, 65/5, 67/6, 67/7, 69/3, 69/4, 69/5, улице Ленина 97, 97А, 99, 99А, улице 21-я линия 15; улице 23-я линия 12-32, 15-41; улице Мясникова 6-14, улице Добровольского 40,40/1,42,46; улице Орбитальная 20-22,22/1,3 е.

С 9.00 до 15.00 отключат электричество на улице Шоссейная 2 А, 47 Г.

С 9.00 до 16.00 электроэнергии не будет по адресам улица 7-я линия 37-87, 38-98; улица 9-я линия 39-87, 38-84; улица Листопадова 93-109, 62-90; улица 1-я Пролетарская 67-79, 64-78; улица Мясникова 58-92.

С 10.00 до 15.00 запланированы отключение света на улице Орбитальной, 13, 15, улице Венеры 21, 23.

С 9.00 до 14.00 света не будет в домах по адресам переулок Водоотводный 1-25, 2-24; улица Загорская 10-40, 17, 24/1; переулок Отечественный 1-23, 2-22; улица Петрашевского 37-55; улица Портовая 72-80, 80/1, 80/3, 93 А, 97 А, 104А; переулок Ракетный 1-29, 2-28; проспект Стачки 9 Б.

Напомним, с 1 декабря в Ростовской области подорожала электроэнергия. Для городского и сельского населения с электроплитами: в пределах соцнормы — 3,36 рубля за киловатт в час, сверх соцнормы — 4,71 рубля за киловатт в час. Для городского населения с газовыми плитами в пределах соцнормы — 4,81 рубля за киловатт, сверх соцнормы — 6,73 рубля за киловатт.

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