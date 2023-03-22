Депутат Госдумы от Ростовской области потребовала ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков

Депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина. Фото: пресс-служба ЗСРО

Депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина потребовала ввести уголовную ответственность за повторную пропаганду наркотиков в Интернете. Свою точку зрения парламентарий объяснила в Telegram.

- Получила большое количество обращений от граждан с просьбой установить уголовную ответственность за пропаганду наркотиков. Обратилась в МВД России. Спустя некоторое время ведомство уведомило о том, что разделяет нашу позицию. В ближайшее время проект законов внесут в Государственную Думу, - написала Екатерина Стенякина.

Депутат отметила, что сейчас административное наказание за рекламу запрещенных веществ составляет около 50 тысяч рублей. Такая сумма, по убеждению эксперта, не может испугать «известных правонарушителей, у которых только один рекламный пост в соцсетях стоит несколько сотен тысяч рублей».

- Как отметили в МВД, по поручению президента России уже разработаны законопроекты, вносящие изменения в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», а также в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс. В документах закрепят понятия пропаганды незаконных оборота, потребления наркотиков, культивирования наркосодержащих растений, а также уголовную ответственность за повторное (в течение года) привлечение к административной ответственности за такую пропаганду в сети Интернет, - уточнила Екатерина Стенякина.

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