Власти Ростовской области отчитались о ликвидации 89% ям на региональных дорогах

Низкие темпы устранения ямочности зафиксировали трех районах и одном городе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области после зимы более 89% дорожных ям ликвидировали на региональных трассах, около 63% ям убрали на проезжих частях местного значения. Информация об этом прозвучала на совещании, которое провел заместитель губернатора - министр транспорта региона Владимир Окунев.

- Нужно помнить, что губернатор поставил перед нами задачу устранить всю ямочность до 1 мая. Именно эта дата является контрольной точкой, - подчеркнул Владимир Окунев.

Чиновник добавил, что сейчас в регионе работают более 20 асфальтобетонных заводов, которые должны «серьезно увеличить скорость устранения дефектов дорожного покрытия».

К слову, самые низкие темпы работ по устранению ямочности зафиксировали в Красносулинском, Азовском, Матвеево-Курганском районах и в городе Зверево.

Добавим, участники совещания также обсудили оснащение донского общественного транспорта терминалами для безналичной оплаты. Напомним, валидаторы будут принимать льготные карты, которыми с 1 мая начнут пользоваться региональные и федеральные льготники.

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