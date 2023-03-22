В Ростове каждый четвертый работодатель проверяет кредитные истории соискателей

на проверку кредитной истории при приеме на работу доводилось лишь 8% гражданам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону каждый четвертый работодатель проверяет кредитную историю соискателей. Об этом сообщили эксперты SuperJob.

По статистике, кредитными историями будущих сотрудников компании стали интересоваться все чаще. Так, 14% работодателей проверяют соискателей на все позиции, а 13% - только на определенные.

Согласно опросу, чаще всего кредитными историями интересуются работодатели, которые ищут сотрудника на должность руководителя или позиции, которые связаны с материальной ответственностью, заключением договоров и поставками.

Что касается соискателей, то сталкиваться с запросом на проверку кредитной истории при приеме на работу доводилось лишь 8%, тогда как 84% уверены, что подобная процедура их обошла стороной.

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