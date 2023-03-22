В Ростовской области подтвердили еще 321 случай коронавируса

19 человек попали в больницы с осложнениями из-за инфекции Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области за сутки, к утру 22 марта, подтвердили 321 случай COVID-19. Обновленные данные по заболеваемости можно найти на сайте стопкоронавирус.рф.

Известно, что за указанный период с осложнениями от инфекции в больницы попали 19 человек. Летальных случаев не регистрировали. При этом выздоровели за сутки 272 человека.

Напомним, по состоянию на 17 марта, суточный прирост заболевших составлял 412 случаев. Специалисты Роспотребнадзора напоминают: коронавирусу больше всего подвержены пенсионеры и люди с хроническими недугами.

Жителям Дона, которые входят в группу риска, следует максимально внимательно следить за своим здоровьем, нужно сократить время пребывания в общественных местах и соблюдать респираторный этикет. При ухудшении самочувствия следует остаться дома и обратиться к врачу.

Добавим, ранее медики сообщили о неуязвимом для антибиотиков туберкулезе, который зафиксировали на Дону.

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