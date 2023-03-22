В Ростовской области экс-полицейский получил срок за смертельное ДТП

Приговор вынесли по уголовной статье Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области бывшего сотрудника азовского отдела МВД осудили за смертельное ДТП на 5,5 лет колонии-поселения. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по донскому региону.

- Приговор вынесли по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (часть 4 статьи 264 УК РФ), - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что решение суда пока не вступило в силу, и подозреваемый еще может изменить меру наказания, подав апелляцию.

По данным следствия, экс-правоохранитель попал в аварию в мае 2022 года. Тогда в селе Елизаветовка мужчина на автомобиле «ВАЗ-21074» сбил 34-летнюю женщину, которая управляла скутером. Пострадавшая умерла от травм на месте происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Шолохова в ДТП пострадал 17-летний водитель электросамоката

Автоинспекторы уже выяснили предварительные причины аварии (подробности)