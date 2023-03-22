В Ростове-на-Дону пройдет встреча с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара

Фото: пресс-служба Ярмарки недвижимости

Застройщики Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара в конце марта проведут для ростовчан мероприятие, на котором расскажут о своих новостройках и о том, как выгодно купить квартиру в другом регионе.

Встреча состоится 25 марта в 14:00 в конференц-зале «Бизнес» конгресс-отеля Don-Plaza по адресу: Большая Садовая, 115. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.

Мероприятие будет интересно всем, кто хочет купить квартиру для переезда в Москву, Санкт-Петербург или Краснодар, а также тем, кто планирует приобретение недвижимости для детей, а также с целью инвестиций. Для уточнения информации можно позвонить по телефону +7 (905) 294-20-49.

Обсуждаемые вопросы:

- в каких новостройках лучше покупать квартиру в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре;

- как выгодно инвестировать в недвижимость;

- где лучше приобрести квартиру: на рынке готового или строящегося жилья.

В мероприятии примут участие представители крупнейших застройщиков страны: группа компаний ЦДС, А101, Догма, Петербургская недвижимость (SetlGroup), которые реализовали десятки проектов стильных и качественных жилых комплексов.

Фото: пресс-служба Ярмарки недвижимости

Если вы давно мечтаете о покупке квартиры в другом городе, скорее регистрируйтесь и приходите 25 марта в 14:00 на встречу с застройщиками.

Участие бесплатное, необходима регистрация. Количество мест ограничено.

Ссылка для регистрации

Телефон для уточнения информации +7 (905) 294-20-49 (Ирина)

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