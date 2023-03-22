В апреле Wink представит новый криминальный триллер «Мёрзлая земля» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Чтобы доказать невиновность возлюбленного, таксистка начнет собственное расследования жестоких убийств

В апреле на площадках онлайн-кинотеатров Wink и «Кинопоиск» состоится премьера 8-серийного криминального триллера «Мёрзлая земля» (18+). В главных ролях — Светлана Ходченкова и Антон Филипенко, также в проекте снимались Юрий Чурсин, Андрей Бурковский, Полина Гухман, Виталий Коваленко и другие. Сериал пополнит линейку Wink Originals.

Действие разворачивается в небольшом приморском городе. Таксистка Лариса готовится к свадьбе с коллегой Максимом — они живут вместе уже больше года. Но все рушится, когда Максима задерживают по подозрению в убийстве. Полиция нашла тело девушки, которую перед смертью изнасиловали. Специально приехавший из Москвы следователь считает, что Максим совершил не только это преступление, а виновен в целой серии смертей. Его не убеждает даже алиби подозреваемого. Чтобы доказать невиновность возлюбленного и спасти его от тюрьмы, Лариса начинает собственное расследование. Она убеждена: пока Максим за решеткой, настоящий убийца находится на свободе.

Над сериалом работали режиссер Оксана Карас, сценаристы Сергей Калужанов, Андрей Курганов и Мария Изюмова, продюсеры Сергей Мелькумов и Наталья Горина.

Трейлер: https://youtu.be/X0fJ2Q3B46Y

Кадры сериала: https://disk.yandex.ru/d/5xFUbOkv9tJ1Xw

- Наш сериал об очень болезненных и очень важных трансформациях, о трудных вопросах к себе и о мучительном прозрении. Этот фильм о том, что зло банально, повседневно и трудно распознаваемо, так как оно встроено в контекст нашей жизни и кормится из наших рук. Главная героиня однажды бросает вызов системе. Ее цель — вытащить своего возлюбленного из тюрьмы. В фильме поднимаются темы кризиса правоохранительных органов, домашнего насилия, созависимых отношений в семье. Думаю, многие зрители найдут точки соприкосновения с этой историей, — отметила режиссер сериала Оксана Карас.

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