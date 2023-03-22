В Ростове-на-Дону за 150 млн рублей планируют построить завод глушителей для автопрома

На первом этапе должны возвести 1800 производственных площадей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону за 150 млн рублей планируют построить завод по производству выхлопных систем или по-другому глушителей для импортных и отечественных машин. Об этом на заседании совета по инвестициям в городской администрации рассказал генеральный директор «Центра испытаний и экспертиз» Алексей Березовский.

- На первом этапе должны возвести 1800 производственных площадей. Сначала создадут 30 рабочих мест, позже - 100. Оборудуют склад материалов, цех металлообработки, сварочно-сборочный участок, участок окраски и склад готовой продукции. Ассортимент продукции составят глушители, резонаторы, коллекторные пламегасители и другие элементы, - рассказал Алексей Березовский.

По словам бизнесмена, на втором этапе проекта смонтируют испытательную лабораторию по контролю качества продукции, на третьем этапе появится пункт по переоборудованию транспорта на газомоторное топливо.

Озвученную информацию в своем телеграм-канале уже прокомментировал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Спрос на автокомпоненты на фоне санкций возрос. Инвестор выполнил исследовательские и конструкторские работы, получил сертификат и приступил к серийному выпуску продукции. Мощности намерены нарастить в течение ближайших 5 лет. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, - написал Алексей Логвиненко.

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