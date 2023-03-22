Телефонные мошенники стали привлекать россиян для участия в своих схемах

Злоумышленники, обманывающие людей по телефону, придумали новую схему финансовых афер. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Злоумышленники, обманывающие людей по телефону, придумали новую схему финансовых афер. ак, по данным специалистов ВТБ, россиянам, уже пострадавшим от действий мошенников, в последнее время стали предлагать работу якобы с органами государственной безопасности для борьбы с преступностью.

На самом деле за этим стоят мошенники, использующие клиентов в качестве дроппера. Аферисты действуют по следующей схеме: звонят людям, которые уже потеряли свои сбережения, поверив в свое время телефонным мошенникам. Злоумышленники предлагают собеседникам, якобы, официально устроиться на работу и искать преступников, обещая при этом стабильный ежемесячный доход. В большинстве случаев жертвами мошенников становятся доверчивые люди старшего поколения.

Клиента используют в качестве дроппера, то есть переводят на его банковскую карту похищенные деньги и заставляют выполнять дальнейшие указания по их «спасению». Фактически это незаконное обналичивание чужих денег.

- Меры, принимаемые игроками рынка и регулятором, делают все более сложным вывод денег преступникам. Однако мошенники придумывают все более изощренные схемы, и количество атак на клиентов продолжает оставаться достаточно высоким, - прокомментировал начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрий Ревякин. - Мы выявили новый способ вовлечения россиян в схемы по выводу средств на счета злоумышленников. Они хотят переложить ответственность за незаконные переводы и даже обещают зарплату, создавая впечатление реальной деятельности по борьбе с преступниками. Причем для новой схемы привлекаются клиенты, уже пострадавшие от действий злоумышленников, которые хорошо знают о такой проблеме.

Отметим, что сам банк принимает активное участие в совместной работе с ЦБ РФ по противодействию действиям дропперов и считает необходимым усилить контроль над физлицами и компаниями, на счета которых выводятся средства, похищенные злоумышленниками из банков.

Запускаются новые способы для приостановки операций и их блокировки в случае появления нетипичных или сомнительных транзакций.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о схожем способе обмана людей в Ростовской области. По данным регионального ГУ МВД, гражданам звонят незнакомцы, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов и обвиняют дончан в госизмене.

- Злоумышленники заявляют, что с карты собеседника сделан перевод в иностранную военную организацию, - прокомментировали в пресс-службе донской полиции.

При этом обманщик грозит тем, что человека посадят на 15, а то и на все 20 лет в тюрьму. Позже тональность диалога меняется. Запугав собеседника большими сроками, ему предлагают помочь следствию. Человека переводят якобы на разговор с «сотрудником службы безопасности банка». После чего, второй аферист, представляющийся банкиром, просит собеседника перевести сбережения на «специальные подконтрольные счета», чтобы «мошенники» не смогли больше совершать переводы с карты.

Более подробно об этой схеме мошенничества читайте здесь.