Донской пассажирский транспорт оснастят терминалами безналичной оплаты до 1 мая. Фото: Евгения ГУСЕВА

Оснащение пассажирского транспорта в Ростовской области терминалами безналичной оплаты завершат до 1 мая 2023 года, сообщается на сайте правительства региона.

Терминалы также будут принимать проездные карты региональных и федеральных льготников.

На сегодняшний день оборудовано 1939 единиц муниципального транспорта и 674 машины межмуниципальных направлений. В общей сложности готовность транспортных средств к приему безналичной оплаты составляет 70%.

Ранее власти заявляли, что безналичная оплата сделает транспортную отрасль более прозрачной. Благодаря системе, можно будет получать информацию об отключенных терминалах и неучтенных деньгах.

Напомним, с 1 мая федеральные и региональные льготники получат право бесплатного проезда по транспортной карте. Их принимают к оплате в других регионах, а при утере ее можно будет перевыпустить.

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