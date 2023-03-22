Ростовчанин убил знакомую и забрал ее имущество. Фото: Артем КИЛЬКИН

28-летнего ростовчанина будут судить по обвинению в убийстве знакомой и кражу ее имущества, сообщает пресс-служба Прокуратуры Ростовской области.

По версии следствия, в мае 2022 года в гараже на улице Вятской произошел конфликт между ростовчанином и его 41-летней знакомой. В ходе ссоры мужчина нанес женщине более 35 ударов топором и ножом по различным частям тела. От полученных травм она скончалась. После этого ростовчанин украл телефон и ювелирные украшения знакомой.

Так ли это, предстоит разобраться суду.

Напомним, вчера житель Новошахтинска лишил себя жизни после убийства знакомой. 25-летний дончанин расправился с 19-летней девушкой в салоне автомобиля. Она скончалась на месте.

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