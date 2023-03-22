Полет в космос уроженца Новочеркасска перенесли на полгода на сентябрь 2023 года

Старт в космос отложен на полгода. Фото: Иван ВИСЛОВ

Полет на МКС экипажа, в состав которого входит уроженец Новочеркасска Николай Чуб, перенесен с марта на сентябрь 2023 года. Вместе с космонавтом из Ростовской области должны были лететь Олег Кононенко и астронавт NASA Лорал О’Хара. Об этом сообщает газета «Наше время» со ссылкой на Роскосмос.

Сообщается, что экипаж отправится к российскому сегменту станции на космическом аппарате «Союз МС-24». Напомним, Николай Чуб получил квалификацию космонавта-испытателя почти девять лет назад, он имеет богатый опыт так называемых имитационных полетов, а первый реальный старт, который должен был состояться в этом марте, отложен на полгода, до осени.

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