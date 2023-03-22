В Крыму осудили мужчину за домогательство к 11-летней девочке

Убежав от нападавшего, девочки вместе с полицией отправились его искать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе на шесть лет колонии осудили 40-летнего мужчину. Суд признал его виновным в домогательстве к 11-летней девочке. Преступный план не удалось реализовать благодаря помощи подруги школьницы. Об этом сообщает «КП — Крым» со ссылкой на региональный следственный комитет.

По версии следствия и суда, мужчина, приехавший в регион на заработки, в нетрезвом виде находился в парке в Севастополе. Увидев двух сидящих на скамейке 11-летних девочек, он стал к ним приставать. Говорил, предлагал провести время вместе, а когда подростки отказались, стал преследовать и хватать одну из девочек, уточнили в СК.

Тогда ее подруга бросилась на нападавшего, отбила подругу и оттащила ее подальше от мужчины, а после девочки убежали. Оказавшись на безопасной дистанции от преследователя, позвонили в экстренные службы и сообщили приметы обидчика, а когда прибыла полиция, вместе со стражами порядка отправились его искать.

После этих событий отважную девочку, отбившую подругу у обидчика, наградили медалью Следственного комитета России «За гражданственность».

А приезжего из другого региона мужчину признали виновным в иных действиях сексуального характера с применением насилия, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Суд назначил наказание — шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Отмечается, что приговор еще не вступил в силу, и осужденный может его обжаловать.

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