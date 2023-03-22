На Кубани мать школьницу, которую два года совращал дед, потребовала моральную компенсацию

Ребенок продолжительное время ходит к психологу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодарском крае школьница, которую два года совращал дедушка, потребовала моральную компенсацию. С иском в суд обратилась мать подростка. Об этом сообщает «КП — Кубань» со ссылкой на собственный источник.

Как сообщает издание, мать девочки обратилась в правоохранительные органы еще в 2021 году и сообщила, что ее дочь растлил дед, к которому внучка приезжала вместе с родителями в деревню. Следствие выяснило, что подростка совратили еще до наступления 14-летия.

Мужчина был осужден на 4 с половиной года в колонии общего режима и принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра прямо в колонии.

После вступления приговора в силу мать школьницы подала иск в адрес осужденного. Объясняла тем, что ее ребенку причинен моральный вред: девочка долго проходила реабилитацию у психолога, санаторно-курортное лечение, а психолога продолжает посещать. Женщина потребовала выплатить 300 тысяч рублей компенсации. Суд удовлетворил иск частично: ответчик должен выплатить 150 тысяч рублей, прокомментировали ситуацию нашим коллегам в суде.

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