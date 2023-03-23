Массовые отключения электричества пройдут 23 марта в Ростове. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Массовые отключения электроэнергии пройдут в Ростове в четверг, 23 марта, сообщает «Донэнерго».

Отключения связаны с ремонтными работами на электросетях.

Так, с 9.00 до 17.00 не будет света по адресам улица 30-я линия 67, 69; улица 32-я линия 83-93, 74-86; улица 34-я линия 53-91, 64-94; переулок Кривошлыковский 18-20; улица Вяземцева 1-9, 2-18; улица Буйнакская 9-27, 12-26; улица Кагальницкая 1-15, 2-14, улица Ленина 97, 97А, 99, 99А, улица Орбитальная, 22,24, 26, 28.

С 9.00 до 16.00 отключат электричество на улице Комсомольской 2-26, 1-7; улице 23-я линия 2-10, 1-13; улице 25-я линия 2-34, 1-37; улице 27-я линия 2-14, 1-9; улице 29-я линия 1-17, 2-14; улице 30-я линия 2-8, 1-11; улице 31-я линия 1-17, 2-16; улице Мясникова 1-15; площади Свободы 16-20; улице Ереванской 1-7.

С 9.00 до 15.00 подачу электроэнергии приостановят на улице Орбитальной, 17, 19, 21;улице Венеры, 23/2.

С 9.30 до 15.30 электричества не будет на улице Орбитальной, 23, 25, 27.

Напомним, с 1 декабря в Ростовской области подорожала электроэнергия. Для городского и сельского населения с электроплитами: в пределах соцнормы — 3,36 рубля за киловатт в час, сверх соцнормы — 4,71 рубля за киловатт в час. Для городского населения с газовыми плитами в пределах соцнормы — 4,81 рубля за киловатт, сверх соцнормы — 6,73 рубля за киловатт.

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