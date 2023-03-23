В Ростовской области за пять лет в перечень ОКН включили 114 объектов архитектуры и 191 археологический объект

С 2018 по 2022 год было проведено 273 надзорных мероприятий Фото: Лейла МИРИШОВА

В донском регионе за последние пять лет в перечень объектов культурного наследия включили 114 сооружений архитектуры и 191 археологический объект. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Отметим, что в ходе реализации госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на охрану и сохранение ОКН из регионального бюджета выделено больше 1 млрд рублей.

- Это позволило в срок и без нарушений выполнить на 100% распоряжение Правительства Российской Федерации в части осуществления мероприятий по определению границ территорий ОКН и зон охраны, а также внесения данной информации в кадастр. И наш регион - единственный в ЮФО, где это распоряжение исполнено, - поделился первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.

Согласно статистике, с 2018 по 2022 год было проведено 273 надзорных мероприятия и 566 мероприятий по контролю за состоянием ОКН. За это время был составлен 451 протокол об административных правонарушениях. Также комитет установил зоны охраны объектов.

По словам Игоря Гуськова, Ростовская область находится в числе лидеров по количеству объектов ОКН. Главная задача — сохранить историю и культурное наследие.

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