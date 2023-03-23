В Ростовской области предложили упростить порядок декларирования доходов депутатов

Информацию о доходах предлагают публиковать без персональных данных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области предложили упростить порядок декларирования доходов и расходов депутатов. При этом финансовые отчеты общественности намерены представлять лишь в обобщенном виде. Эти изменения прописали в проекте областного закона.

Документ не утвержден, но его уже можно найти на сайте донского Заксобрания. В пояснительной записке говорится, что депутаты могут получить право сообщать о своих денежных поступлениях или заработке семьи не ежегодно, а только в отдельных случаях.

Первым условием может стать избрание или передача вакантного депутатского мандата. Например, представители донского парламента в такой ситуации должны будут отчитываться о доходах за год, предшествующий назначению, а сведения об имуществе предоставлять по состоянию на первое число прошедшего месяца.

Вторым условием для представления декларации будет какая-либо крупная сделка - от приобретения транспорта до закупки ценных бумаг или цифровой валюты. Документы в этом случае предлагают представлять не позднее 1 апреля года, последующего после совершения сделки.

К слову, если никаких значимых приобретений и трат не было, народным избранникам рекомендуется направлять общие сведения в специальную комиссию.

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