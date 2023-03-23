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НовостиОбщество23 марта 2023 8:26

В Ростове начался суд над бывшим замкомандующими войсками ЮВО

Его обвиняют по трем статьям УК
Михаил СТРИЖЕВ
Дело начали рассматривать в Ростовском-на-Дону военном гарнизонном суде.

Дело начали рассматривать в Ростовском-на-Дону военном гарнизонном суде.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской гарнизонном военном суде начался суд над бывшим заместителем командующего войсками ЮВО. Данные об этом содержатся в картотеке суда.

Экс-заместителя обвиняют в совершении преступлений по статьям 159 «Мошенничество», 285 «Злоупотребление должностными полномочиями», 290 «Получение взятки».

Напомним, экс-руководителя по материально-техническому обеспечению арестовали в 2022 году. Его заподозрили в растрате двух миллионов Минобороны. По версии следствия, бюджетные средства он потратил на ремонт дома и благоустройство земельного участка.

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