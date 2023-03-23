Офтальмолог назвала ростовчанам способ расслабить глаза при работе за компьютером

Врач объясняет, что после получаса работы вблизи нужно отвлекаться и смотреть вдаль. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для того, чтобы расслабить глаза при работе за компьютером, нужно каждые полчаса делать перерыв и смотреть вдаль за окно по пять-семь минут. Такую рекомендацию дала офтальмолог Жанна Дебольская в интервью NEWS.ru. По словам врача, таким образом глаза отдыхают — снимается спазм аккомодации, и расслабляются мышцы глаза, которые удерживают хрусталик в состоянии фокусировки на ближних предметах.

- Лучшим решением при работе за компьютером станет каждые полчаса хотя бы по пять-семь минут смотреть в окно, вдаль, особенно если есть перспектива посмотреть на парк, лес, чтобы глаза отдыхали, чтобы снять спазм аккомодации. Плюс людям, часто работающим за компьютером, желательно использовать препараты «искусственная слеза», улучшающие питание роговицы и увлажняющие ее в течение дня, - рекомендует врач. - Люди за компьютером реже моргают, и роговицы пересыхают. Мониторы, несмотря на то, что они современные, все равно влияют на зрение.

Также доктор предупредила о опасности примочек чаем с ромашкой при конъюнктивите. По словам врача, самолечение может привести ко вторичной бактериальной инфекции, аллергии и воспалению роговицы глаза.

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