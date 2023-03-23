В Ростове пройдет музыкальный фестиваль

Старт фестивалю дадут знаковые для творчества композитора Симфонические концерты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 24 марта в Ростове стартует фестиваль «Семь вечеров с Сергеем Рахманиновым». Он приурочен к 150-летию со дня рождения этого выдающегося композитора, пианиста и дирижера.

Автором идеи фестиваля стал Андрей Иванов, главный дирижер Ростовского музыкального театра, на сцене которого и будут звучать произведения. Также вечер камерной музыки пройдет во дворце Н.Д. Алфераки в Таганроге.

Известно, что старт фестивалю дадут знаковые для творчества композитора Симфонические концерты для фортепиано с оркестром №1, №2 и №4, для исполнения которых приглашен представитель петербургской пианистической школы Мирослав Култышев.

Напомним, Сергей Рахманинов еще при жизни стал классиком, одним из крупнейших музыкантов рубежа 19 - 20 веков, символом русской музыки во всем мире. Жизнь и творчество композитора тесно связаны с Ростовом. В 1910-х годах он пять раз приезжал в донскую столицу как пианист. Здесь жили и работали его друзья. Его имя носит и Консерватория, расположенная в донской столице.

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