Парламент Ростовской области официально прекратил полномочия депутата Сергея Шамшуры

Сергей Шамшура прекратил работу в донском Заксобрании Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Шамшура официально сложил свои полномочия. Эту информацию подтвердили в донском парламенте.

Известно, что постановление о прекращении полномочий утвердили по итогам заседания сегодня, 23 марта. Предварительно, решение было принято в связи с новым назначением специалиста.

Напомним, до своей деятельности в Законодательном собрании Дона Сергей Шамшура был первым заместителем управляющего директора по стратегии развития ПАО «Роствертол». В другие периоды управленец занимал руководящие должности в организациях «ВЦ ДонЭкспоцентр», «ВертолЭкспо» и «ТВЦ Роствертол».

Добавим, Сергей Шамшура окончил Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростовский государственный университет и Таганрогский государственный радиотехнический университет. Является доктором технических наук.

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