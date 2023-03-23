Терапевт объяснила ростовчанам, как не упасть в обморок и распознать его симптомы

Врач назвала предвестники обморока и как можно остаться в сознании. Фото: Евгения ГУСЕВА

Человек может предугадать скорое наступление обморока, уверяет терапевт Ксения Новикова. В это время резко начинает кружиться голова, немеют руки и ноги, в глазах темнеет и мелькают «мушки». Признаки эксперт назвала в интервью NEWS.ru и рассказала, что делать, чтобы не упасть в обморок.

Врач объясняет: для того, чтобы оставаться в сознании, нужно обтереть больному лицо, шею и руки влажной салфеткой, дать ему попить воды, усадить, прислонить к стене, чтобы он не травмировался, если упадет.

- Обморок можно предугадать. Среди симптомов надвигающегося состояния - резкое головокружение, слабость без причины, онемение конечностей, тошнота, мелькание «мушек» перед глазами и темнота, также закладывает уши и пробивает холодный пот. заложенность ушей, холодный пот, - перечисляет врач. - Главное в таком состоянии занять безопасное положение. От начала симптомов до обморока обычно проходит от 30 секунд до минуты.

Терапевт уточнила, что главной причиной внезапного обморока является нарушение кровоснабжения головного мозга. Причиной такого нарушения может стать интоксикация, потеря крови, болезни желудочно-кишечного тракта и стресс.

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