Для учителей Ростовской области разработали онлайн-урок по безопасности подростков в интернете

Фото: пресс-служба ПАО «МТС»

В Ростове-на-Дону для учителей образовательных учреждений были разработаны бесплатные информационно-просветительские материалы для проведения в 5-8 классах школ урока по цифровой гигиене и информационной безопасности. Материалы урока позволят преподавателям в интересном игровом формате проинформировать детей о современных киберугрозах и основных способах противодействия им, принципах безопасного общения и поведения в сети.

Познавательные методические материалы были разработаны компанией МТС совместно с экспертами Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) и размещены на сайте творческого онлайн-проекта цифровой экосистемы «Поколение М» в разделе «Дети в интернете».

Урок рассчитан для детей в возрасте 12-15 лет и содержит информацию по 12 основным темам киберграмотности, в том числе о том, как противостоять кибербуллингу, какие действия в интернете могут угрожать жизни, репутации и ментальному здоровью; как защитить себя от мошенничества в сети и других.

Фото: пресс-служба ПАО «МТС»

В материалах затрагиваются темы безопасного поведения в социальных сетях, инструментах виртуальных коммуникаций, а также приводятся примеры безопасных ресурсов с полезным, развивающим и развлекающим контентом.

- С учетом того, что для современных детей цифровое пространство является естественной средой, где они проводят значительную часть своей ежедневной рутины, вопросы безопасного пользования цифровыми сервисами сохраняют свою актуальность. Дети активны, любопытны, но еще не имеют достаточного количества жизненного опыта, чтобы противостоять сетевым угрозам. А учителям и родителям, как старшему поколению, бывает непросто разговаривать с детьми на «одном языке», им не хватает собственной экспертизы и системных знаний, - рассказала руководитель Центра социальных и благотворительных программ Ольга Юркова.

Эксперт компании подчеркнула, что материалы, созданные с использованием цифровой экспертизы МТС, как одного из основателей Альянса по защите детей в цифровой среде, дадут взрослым готовый пакет методических материалов для организации просветительской беседы с детьми. Изначально созданные для проведения дополнительных уроков в школе, эти материалы будут полезны и родителям.