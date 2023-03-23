Аналитики выяснили, в каком возрасте люди чаще всего берут ипотеку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По сообщению аналитиков банка ВТБ, жилищный кредит россияне оформляют, в среднем, в 37 лет. Причем 60% всех заемщиков состоят в браке.

- Сегодня ипотека - основной финансовый инструмент, позволяющий россиянам решить свой квартирный вопрос. Благодаря цифровизации за последние несколько лет этот продукт превратился в простой и удобный способ покупки недвижимости: сейчас от подачи документов до получения одобрения проходит несколько минут, а купить объект можно полностью дистанционно, - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

По его словам, многие клиенты обращаются за ипотекой, решаясь купить первое жилье себе или будущему поколению, но все же основным стимулом для людей является создание новой семьи.

- Мы видим, что подавляющее большинство заемщиков прибегают к инструменту жилищного кредитования после вступления брака. Причем доля таких клиентов стабильна как минимум последние три года, - добавил Евгений Дячкин.

При этом, напомнил спикер, существует «семейная ипотека», позволяющая получить кредит на первичную недвижимость по сниженной ставке.

- Поддержка семей – национальный приоритет. В качестве эффективного инструмента повышения качества жизни этой категории россиян зарекомендовала себя «семейная ипотека». Благодаря ней уже более 115 тысяч наших клиентов улучшили свои жилищные условия. Мы уверены, что программу можно дополнительно модернизировать, сделав ее постоянно действующей. Это поможет кратно увеличить количество потенциальных заемщиков и увеличить ее эффект, - подчеркнул эксперт.