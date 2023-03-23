В Ростовской области застройщик получил 3 года колонии за мошенничество на 254 млн рублей

Соучастнику осужденного заочно предъявили обвинение Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области застройщик получил 3 года колонии общего режима за мошенничество на 254 млн рублей. Об этом сегодня, 23 марта, сообщили в пресс-службе донского управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с 2014 по 2018 годы в Азове бизнесмен заключил с дольщиками около 60 договоров, взял деньги, но выполнять обещанное не стал. При этом все полученные суммы гендиректор стройфирмы в итоге похитил.

- Руководителя организации отправили под стражу еще на этапе следствия, теперь мужчина проведет срок в колонии. Второму соучастнику дела, заместителю гендиректора, заочно предъявили обвинение. Он объявлен в розыск, - прокомментировали в пресс-службе Следкома.

Добавим, пострадавшим от аферы застройщика правовая компания «Фонд развития территорий» вернула уже более 196 млн рублей.

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