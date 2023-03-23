В Ростовской области пройдут ярмарки выходного дня

Планируемый диапазон цен ниже рыночных на 10-15 %. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области жителей ждет ярмарка выходного дня. Об этом сообщили на правительстве региона.

В субботу, 25 марта, в Волгодонске на площади победы, на улице Ленина, 56 пройдет сельскохозяйственная ярмарка. С самого утра жители смогут приобрести свежие овощи, фрукты и мясо. Также на прилавках можно отыскать молочные продукты, рыбу, растительное масло и хлебобулочные изделия. Для любителей сладкого на ярмарке будет представлен широкий выбор сладостей и меда.

В этот день ярмарка пройдет и в Шахтах. Она пройдет на площади Ленина, 1.

- Планируемый диапазон цен ниже рыночных на 10-15 %, - сообщили в пресс-службе правительстве.

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(Подробности)