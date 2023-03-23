«МаксиУМ.Проекты»: ДГТУ организует проектный фестиваль для школьников и студентов СПО

Фото: пресс-служба ДГТУ

С 12 по 14 апреля в Донском государственном техническом университете пройдет первый фестиваль школьных проектов «МаксиУМ.Проекты» для учащихся 8–11-х классов и студентов СПО. Прием заявок завершится 31 марта.

Отметим, что в состав экспертного совета и жюри войдут представители научного сообщества вуза, а также эксперты из компаний-партнеров. Важной особенностью фестиваля станет экспертная поддержка участников.

– Задача проектного фестиваля – популяризовать учебно-исследовательскую и проектную деятельность, на которой и построены флагманские образовательные программы ДГТУ, – рассказал проректор по учебной работе опорного вуза Владимир Колодкин. - Предоставляя участникам возможность презентовать свои идеи, получить непредвзятую, конструктивную оценку экспертов и поддержку в реализации замыслов, мы выявляем учащихся с повышенной мотивацией и создаем банк лучших проектных работ.

Участникам предлагается реализовать проекты по восьми направлениям: информационные технологии, инженерное дело, строительство и архитектура, социальная сфера, медиакоммуникации и креативные индустрии, умное сельское хозяйство, биомедицина, образование.

Все участники, прошедшие в заключительный этап, получат дополнительные баллы к ЕГЭ. Победители и призеры – до 10 дополнительных баллов, а также ценные призы от партнеров и помощь в реализации представленных проектов.

Так, для участия в первом фестивале школьных проектов «МаксиУМ.Проекты» уже подано около 200 заявок от учащихся 8–11-х классов и студентов СПО.