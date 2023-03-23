Строительство водовода из Ростовской области в ДНР планируют завершить через неделю

Более 5 тысяч специалистов привлекли к возведению объекта Фото: Артем КИЛЬКИН

Водовод из Ростовской области в ДНР планируют завершить уже через неделю. Об этом сегодня, 23 марта, в Государственной Думе в ходе ежегодного отчета сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

- Буквально через неделю завершится строительство водовода из Ростовской области, что улучшит качество питьевой воды в Донецкой Народной Республике, - сказал Михаил Мишустин.

Напомним, к возведению объекта привлекли более 5 тысяч специалистов, задействовали около 1,5 тысячи единиц техники. Накануне военные строители завершили дноуглубительные работы в районе Ростова-на-Дону и отбуксировали к месту установки специальную плавучую водозаборную станцию.

По плану, бригады должны создать две нити трубопровода по 200 км каждая. Мощность гидротехнического сооружения собираются довести до 300 тысяч кубометров воды в сутки.

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