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НовостиОбщество23 марта 2023 13:08

Строительство водовода из Ростовской области в ДНР планируют завершить через неделю

Это значит, что работы собираются выполнить к началу апреля
Ангелина СКИБА
Более 5 тысяч специалистов привлекли к возведению объекта

Более 5 тысяч специалистов привлекли к возведению объекта

Фото: Артем КИЛЬКИН

Водовод из Ростовской области в ДНР планируют завершить уже через неделю. Об этом сегодня, 23 марта, в Государственной Думе в ходе ежегодного отчета сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

- Буквально через неделю завершится строительство водовода из Ростовской области, что улучшит качество питьевой воды в Донецкой Народной Республике, - сказал Михаил Мишустин.

Напомним, к возведению объекта привлекли более 5 тысяч специалистов, задействовали около 1,5 тысячи единиц техники. Накануне военные строители завершили дноуглубительные работы в районе Ростова-на-Дону и отбуксировали к месту установки специальную плавучую водозаборную станцию.

По плану, бригады должны создать две нити трубопровода по 200 км каждая. Мощность гидротехнического сооружения собираются довести до 300 тысяч кубометров воды в сутки.

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