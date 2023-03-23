Для ростовских дошколят прошел урок по правилам безопасного поведения на железной дороге

Фото: СКЖД

По данным СКЖД, за первые два месяца года в зоне движения поездов погибло 6 человек и трое получили травмы различной степени тяжести. За аналогичный период 2022 года было 9 погибших и 3 пострадавших. Основной причиной травмирования остается хождение по путям в неположенных местах перед движущимся поездом. Чаще травмы получают в Краснодарском крае (5 случаев) и Ростовской области (2 случая).

Для борьбы с травматизмом работники железной дороги регулярно проводят уроки безопасности в различных детских учреждениях. Таким образом, они стараются охватить все возрастные группы, начиная с дошкольников.

Один из уроков по безопасности прошел в Доме детского творчества Железнодорожного района Ростова-на-Дону. На занятие пришло 20 детишек.

– Дом творчества находится недалеко от железной дороги и станции Гниловская, поэтому мы решили провести урок именно здесь, – пояснила инспектор по охране труда службы охраны труда и промышленной безопасности Северо-Кавказской железной дороги Дарья Клункова. – Со временем дети подрастут и пойдут в первый класс школы № 77, которая также расположена вблизи опасных путей.

Фото: СКЖД

Как отметила заместитель директора по воспитательной работе Дома творчества Ирины Маяцкой, знание элементарных правил поведения на железной дороге поможет детям избежать травм. А уроки в таком юном возрасте помогут довести соблюдение правил до автоматизма.

На уроке ребята рассказывали о том, что они уже знают. А инспектор познакомила их с остальными законами поведения на железнодорожной инфраструктуре. Подкрепил изучение важной информации показ учебных мультфильмов – нарисованные герои доходчиво рассказали о правилах безопасности.

В конце урока детям было предложено создать учебную стенгазету, на которую каждый ребёнок приклеил цветную картинку по теме занятия. Все дети получили различные подарки, включая сладкие.