В Ростове для строительства Западной хорды планируют спилить 869 деревьев

Ориентировочно планируется спилить 869 деревьев и 57 кустарников Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

В Ростове-на-Дону для строительства Западной хорды планируют очистить от деревьев около 3,5 гектара земли. Соответствующая информация появилась на сайте Управления лесного хозяйства и благоустройства города.

Согласно опубликованным данным, территорию Кумженской рощи площадью 3,5 гектара, имеющую разрешенный вид использования «городские леса», разделят на два участка. Так, один из них площадью 1,08 гектаров будет относиться к зоне ЛР-2. В региональном Минтрансе сообщили, что ориентировочно планируется спилить 869 деревьев и 57 кустарников. Власти заверили, что после завершения строительства объекта пройдет компенсационное озеленение - в количестве 1 130 деревьев и 75 кустарников.

Отметим, что Западная хорда должна замкнуть Ростовское транспортное кольцо с запада и пройти от выезда на Таганрог до моста на улице Всесоюзной. Общая протяженность дороги составит 12,3 километра.

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