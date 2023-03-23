В Таганроге поставили вопрос об отставке действующего главы администрации

Сити-менеджер Таганрога Михаил Солоницин. Фото: группа в VK администрации Таганрога

В Ростовской области на заседании комиссии городской думы Таганрога по ЖКХ и транспорту поставили вопрос о возможной отставке сити-менеджера Михаила Солоницина. Нешуточные споры по этой теме попали на видео, которое было опубликовано по итогам обсуждения.

Сначала недовольство по поводу работы местных властей выразил депутат Игорь Сенин. После этого он озвучил предложение об оценке деятельности главы администрации.

- Мне сказали, что контракт был заключен по итогам решения голосования депутатов. Почему бы теперь не вынести на заседание городской думы вопрос о расторжении контракта?, - задал вопрос Игорь Сенин.

Эту идею поддержала депутат Лариса Овсиенко. Затем участники комиссии проголосовали (четверо «за», двое воздержались) за дальнейшие разбирательства.

- Именно городская дума обладает контрольными полномочиями по отношению к исполнительному органу. Напрямую оценка деятельности главы администрации не предусмотрена, но, с другой стороны, она и не противоречит законодательству. Будем работать в юридическом плане с вопросом, который поставили на комиссии, - резюмировала председатель городской думы - глава города Таганрога Инна Титаренко.

Напомним, Михаила Солоницина назначили сити-менеджером Таганрога в декабре 2021 года. Управленец набрал на конкурсном испытании 60 баллов из 60 возможных. После этого кандидатуру руководителя большинством голосов утвердили депутаты городской думы.

Известно, что до назначения в разные годы глава администрации был министром ЖКХ Ростовской области, возглавлял администрацию города Зверево, а также работал заместителем главы Новошахтинска по вопросам ЖКХ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге для 20 тысяч горожан будет возведено порядка 500 тысяч квадратных метров жилья

Новые микрорайоны будут называться - «Дубрава» и «Софьино» (подробности)