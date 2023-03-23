В Ростовской области пройдет льготная стерилизация домашних питомцев

Согласно статистике, в год стерилизуют порядка 600 животных. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области жители смогут стерилизовать домашних питомцев со скидкой. Об этом сообщили в на сайте правительства региона. Льготная стерилизация пройдет 30 марта в 20 государственных ветеринарных лечебницах. Отметим, что дни льготной стерилизации проходят в каждый последний четверг месяца.

Специалисты отметили, что такая процедура может предотвратить множество серьезных проблем со здоровьем питомца.

Согласно статистике, в год стерилизуют порядка 600 животных. В связи с этим в текущем году несколько госветлечебниц кроме областных начали проводить дополнительные дни льготной стерилизации животных.

- В Батайске и Новочеркасске операции по льготе проводят дважды в месяц, а в Ростове-на-Дону, Семикаракорске и Константиновске в марте анонсировали месячники льготной стерилизации кошачьих, - сообщили в пресс-службе региона.

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