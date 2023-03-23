Депутат Заксобрания Ростовской области Сергей Шамшура сложил полномочия

Отставку депутата официально подтвердили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области приняли отставку депутата Законодательного собрания региона Сергея Шамшуры. Об этом стало известно сегодня, 23 марта.

Решение о прекращении полномочий и соответствующее постановление утвердили депутаты на одном из заседаний. Предварительно, решение было принято в связи новым назначением специалиста.

Напомним, Сергей Шамшура ранее также был первым заместителем управляющего директора по стратегии развития ПАО «Роствертол» и занимал руководящие посты в «ТВЦ Роствертол», «ВЦ ДонЭкспоцентр», «ВертолЭкспо».

Управленец имеет несколько высших образования. Окончил Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростовский государственный университет и Таганрогский государственный радиотехнический университет. Является доктором технических наук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Романа Банацкого назначили заместителем министра здравоохранения Ростовской области

В должность он вступил 7 марта (подробности)