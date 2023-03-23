С начала года объем выданных ипотечных кредитов с господдержкой вырос на 60% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По сообщению ВТБ, с начала текущего года более 8 тысяч кредитов по «Ипотеке с господдержкой-2020» оформили клиенты банка. Общий объем сделок достиг 50 млрд рублей, что почти на 60% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

- Льготная ипотека остается основным фактором развития рынка первичной недвижимости, – рассказал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. - Несмотря на корректировку ставки в 2023 году, высоким спросом со стороны заемщиков по-прежнему пользуется базовая программа господдержки, запущенная еще во время первой волны пандемии. По ней мы сейчас проводим примерно каждую вторую льготную сделку.

Евгений Дячкин добавил, что в настоящее время на российском ипотечном рынке фиксируется увеличение клиентской активности. В феврале было оформлено около 15 тысяч жилищных кредитов на 78 млрд рублей. И это более чем в 1,7 раза превышает результат января. В марте тенденция по росту спроса на ипотеку продолжилась.

- Основными факторами, подогревающими интерес заемщиков, являются широкий выбор объектов недвижимости, небольшое снижение цен на рынке в начале года, а также специальные предложения от застройщиков, - уверен эксперт.

По сообщению банка, кредит по «Ипотеке с господдержкой-2020» можно получить под 7,5%.