В Ростове в Общественную палату вошли 33 человека. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове сформировали Общественную палату третьего созыва. В нее вошли 33 человека, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

22 члена Общественной палаты ранее были назначены депутатами гордумы и главой администрации. 23 марта они, по итогам конкурсного отбора, выбрали еще 11 человек. Среди них представители профсоюзов, творческих союзов, объединений работодателей, профобъединений, некоммерческих организаций.

На 11 мест было подано 17 заявок. По итогам голосования победителями стали:

- Юрий Балахнин

- Валентина Бут

- Роман Геворкян

- Галина Гирнык

- Владимир Гиро

- Денис Касьянов

- Татьяна Кулик

- Равиль Курмакаев

- Николай Мисник

- Николай Полюшенко

- Ирина Смирнова

Алексей Логвиненко выразил надежду, что сотрудничество с новыми членами Общественной палаты будет эффективным и плодотворным.

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